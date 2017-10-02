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Sivas'ta FETÖ'den 1 tutuklama

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 öğrenci tutuklandı

02 Ekim 2017 21:08

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 öğrenci tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı ve sohbetlere katıldığı tespit edilerek gözaltına alınan, geçmişte Cumhuriyet Üniversitesi\'nde okuyan B.B. ve İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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