Sivas'ta FETÖ'den 1 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen ve Sivas İl Özel İdaresi\'nde memur olarak çalışırken meslekten ihraç edilen A.D. önceki gün Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.