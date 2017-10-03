Sivas'ta FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 askerden 5\'i tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İzmir\'de görev yapan 1 albay ile 34 asker ve 1 polis gözaltına alındı.

7\'si Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 askerden, 5 astsubay tutuklanırken, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki askerlerin işlemleri devam ederken operasyon kapsamında halen 2 kişinin arandığı belirtildi.