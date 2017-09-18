Sivas'ta FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek yöneticilerine yönelik il merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.