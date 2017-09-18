T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

18 Eylül 2017 19:34

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. 
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek yöneticilerine yönelik il merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYSivas Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleTEMKanun Hükmünde Kararname KHKOperasyonlardaNumune HastanesiEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24