Sivas'ta FETÖ operasyonuna 11 gözaltı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 4 ilde FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla il merkezi ile Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Eskişehir illerinde 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

