Sivas'ta FETÖ duruşmasında 12 sanığa ceza

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, aralarında adliye ve cezaevi görevlilerinin yer aldığı 8\'i tutuklu 25 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme 12 sanığa 2 yıl 11 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası verdi, 13 sanık ise beraat etti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 8\'i tutuklu, 17\'si tutuksuz toplam 25 sanık hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından haklarında dava açılan sanıkların karar duruşması Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklardan Muhsin Ersöz, Fevzi Dere, Metin Özer, Fatih Çakır, Halil Akgün, tutuksuz sanıklar Harun Tecer, Hasan Hüseyin Sümbül, Aykut Uzun, Okan Şahin, İsmail Öktem, Hasan Hüseyin Eldemir, Gaye Çakır, Yakup Aldemir, Tuncay Taşköprü, Emine Taşköprü, Hatice Taşköprü, Oktay Taşköprü, Ümit Batur, Özlem Basmaz, Ahmet Gelöz, ve Ayşin Özer ile duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Karabük T Tipi Kapalı Cezaevin\'nde Emrah Ertaş, Tokat T Tipi Cezaevinden Fatih Kılıçaslan ve Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinden Ali Varinli katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan mazaret bildiren Ahmet Eren Telli katılmadı.

Mahkeme heyeti duruşmada sanıklardan son sözlerini aldı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.

5 TUTUKLU SANIK TAHLİYE OLDU

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Varinli\'nin dosyasını bu davadan ayırarak kararı erteledi. Davada tutuksuz yargılananlardan Ahmet Eren Telli, Harun Tecer, Ahmet Gelöz, Ümit Batur, Hasan Hüseyin Sümbül, Okan Şahin, Aykut Uzun, Yakup Aldemir, Tuncay Taşköprü, Oktay Taşköprü, Hatice Taşköprü ve Emine Taşköprü\'nün beraatlerine karar verildi. Tutuklu sanıklardan Emrah Ertaş, Fevzi Dere ve Fatih Çakır\'a 7 yıl 6\'şar ay, Halil Akgün\'e 5 yıl hapis cezası verdi. Tutukluluk süreleri dikkate alınarak bu sünıklar tahliye edildi. Tutuklu sanıklardan Metin Özer ve Muhsin Ersöz 8 yıl 9 ay, Fatih Kılıçaslan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Tutuksuz sanıklardan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Hasan Hüseyin Eldemir\'e 3 yıl 9 ay, İsmail Öktem\'e 2 yıl 11 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanıklar Ayşin Özer, Gaye Çakır ve Özlem Basmaz\'a ise \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.