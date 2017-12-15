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Sivas'ta FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında öğrencilerin bulunduğu 6'sı tutuklu, 9 sanıklı davada sanıklara 2 yıl 2 ay ila 10 yıl 6 ay arasında hapis cezaları veri

15 Aralık 2017 15:46

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında öğrencilerin bulunduğu 6\'sı tutuklu, 9 sanıklı davada sanıklara 2 yıl 2 ay ila 10 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, 6\'sı tutuklu, 2\'si tutuksuz, 1\'i firari toplam 9 sanık hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan dava açıldı. Karar duruşması Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Son duruşmaya tutuklu sanıklardan Abdullah Güneş, Alican Akgül, Gökhan Kuğ, Hakan Cava, İsa Arslan, Mehmet Ardahan ile tutuksuz sanıklar Mehmet Baltacı ve İsa Erek katıldı. Sanık Seda Taş Kuğ ise firari durumda. Sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklara son sözleri soruldu.
Tutuklu sanıklardan Mehmet Ardahan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanmadığını ifade ederek, \"Teknik bir hata olduğunu düşüncesindeyim. Beraatimi talep diyorum\" dedi.
Diğer tutuklu sanık İsa Arslan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, \"Diğer tanıkların beyanları cezadan kurtulma maksatlıdır. Hakkımda iftira niteliğindedir. Kolejde çalışmış olmam suç oluşturmaz. Yargıtay\'ın son kararı da bu hususu belirtmektedir. Yargılama neticesinde terörist olarak nitelendirilmem veya ceza vermeniz beni terörist yapmaz. 17 aydır tutukluyum. Terörle ilgili hiçbir eyleme katılmadım. Elime silah aldığıma dair de hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Beraat ya da tahliyemi istiyorum\" ifadelerini kullandı. Duruşmada diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hakan Cava, Abdullah Güneş, Mehmet Ardahanlı\'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak sanıkların tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Gökhan Kuğ\'a 8 yıl 9 ay, İsa Arslan\'a 10 yıl 6 ay ve Alican Akgül\'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Davada tutuksuz yargılanan Mehmet Baltacı\'ya 2 yıl 2 ay 7 gün ve İsa Erek\'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklardan Seda Taş Kuğ ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.
 

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