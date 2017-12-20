Sivas'ta FETÖ davasında 2 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında \'emniyet mahrem imamı\' olduğu iddia edilen 3 kişinin de bulunduğu 12\'si tutuklu, 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 tutuklu sanık tahliye edildi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'usulsüz işsizlik ödeneği alma\' suçlamalarıyla dava açılan tutuklu eski öğretmenler T.A., U.M.E., İ.B., E.K., M.Y., M.A., H.T., E.B., M.U., G.K., O.K. ile 9 tutuksuz sanık ve avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı. Sanık O.A. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklardan T.A. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ederek tüm bildiklerini anlattığını söyledi. Usulsüz olarak aldığı işsizlik maaşını geri yatırdığını ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında da bildiklerini anlattığını belirten T.A. tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklardan U.M.E. de uzun süredir tutuklu bulunduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, \"Emniyette bildiklerimi anlatmıştım. Bu kapsamda Sinop\'ta çalıştığım dönemde bildiklerimi söylemiştim. Sinop\'ta okul ve iş dolayısıyla 9 yıl bulundum. Sivas\'a geldikten sonra 1.5 ayı Sultan Murat Koleji\'nde geçirdim, sonra da havaalanında memur olarak çalıştım\" dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanıklar T.A. ve U.M.E.\'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart 2018 tarihine erteledi. Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan firari sanıklar İ.E., Y.D., E.A., O.M.E., A.A., M.A., B.S.G. ve R.Ç.B.\'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.