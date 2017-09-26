Sivas'ta FETÖ davasında 10 tahliye

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, işadamlarından oluşan 10\'u tutuklu, 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ilk gününde tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, 28 işadamı hakkında, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet H., Ali H., Fatih K., İlhan İ., Murat D., Naci Ş., Volkan D., Yakup U., Bilal A. hazır bulundu, Tokat T Tipi Cezaevi\'nde bulunan Bilal K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu.

Duruşmanın ilk gününde 10 tutuklu sanık dinlendi. Tutuklu sanıklardan Fatih K. savunmasında etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak istediğini belirterek, üyelerinin FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Aktif Sanayici İş adamları Derneği\'nin (ASSİAD) kuruluşunda yer aldığını, ancak hiçbir toplantılarına katılmadığını söyledi. Fatih K. yaptığı savunmada, \"Bu derneğe çevre kazanmak için üye oldum. Derneğin toplantılarına ve iş gezilerine katılmadım. Ben 2007 yılında bu dernekten ayrıldım. Bir daha hiçbir şekilde ilgilenmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum\" dedi.

\'YAPIYA DİNİ DUYGULARLA YAKLAŞTIM\'

Diğer bir tutuklu sanık İlhan İ. ise yaptığı savunmada, \"Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. ASSİAD\'a üyeliğim pasif bir üyeliktir. Derneğin kuruluşundan kapanışına kadar hiçbir toplantısına katılmadım. Ben derneğin aidatlarını bile ödemedim. Örgütten hiçbir şekilde talimat almadım. Benim Dijitürk aboneliğim var. Bu yapı Dijitürk aboneliğini sonlandırılması için talimat vermiş. Ben aboneliğimi sonlandırmadım. Ben Tokatlıyım ama Sivasspor\'u takip eden biriyim. Benim örgüte bakışım Sivasspor\'un bile altındadır.\" dedi.

Kasım 2013 yılında FETÖ lehine, Twitter\'dan \'Hoca efendiyi üzen hiçkimse ile yönüm aynı olamaz\' tweetinin atıldığının hatırlatılması üzerine İlhan İ., \"Ben Türkçe Olimpiyatları\'nda Sivas\'ta düzenlenen programın tabela işini almıştım. O dönemde yabancı çocukların Türkçe şarkı okumalarından etkilenmiştim. O ruh haliyle sosyal medyada böyle bir paylaşımda bulundum. Ancak bu yapının gerçek yüzünü gördükten sonra başka paylaşımda bulunmadım \"dedi.

Tutuklu sanıklardan Yakup U., FETÖ\'nün birçok kişinin dini duygularını istismar ettiğini belirterek, \"Pek çok vatandaş gibi dini duygularım istismar edildi. Gözaltı sonrası aramalarda ele geçirilen 1 dolar suç unsuru olarak gösterilmiştir. Ancak başka dövizler de vardı. Bunlar tutanağa geçmemiştir. Burada kötü niyet söz konusudur. Ben bu yapıya tamamen dini duygularla yaklaştım. Bizi kullandıklarını bilsem asla yanaşmazdım. Pişmanım\" diye konuştu.

\'10 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ\'

Tutuklu sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti karar vermek için yarım saatlik ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi için 29-30 Kasım tarihlerine ertelendi.