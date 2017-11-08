Sivas'ta FETÖ davasında 1 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 4\'ü tutuklu eski polis, 5 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis Abdulkadir G. tahliye edildi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan yargılanan tutuklu emekli polis Ramazan G., ihraç edilen tutuklu polisler Abdulkadir G., Mehmet K., Murat T. ile tutuksuz yargılanan ev hanımı Dilek T. ve sanık avukatları ile bazı yakınları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, sanıklara etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması tavsiyesinde bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerini sanıklara kapsamlı bir şekilde anlatacağını belirten Çetinkaya, hükümlerin kabul edilmesinin sanıkların terörist olduğunu göstermeyeceğini söyleyerek, \"Suçlamaları kabul etmiş olmuyorsunuz. Bizim amacımız sizlere suçlamaları kabul ettirmek değil, sizin karşınızda hukuksuz bir terör örgütü var. Yok olmak istemiyorlar. Hukuksuz oldukları için zamanları çok, bu nedenle hikaye uydurmaya yeterince de zamanları var. Devlet görevlilerinin, hakimin, savcının zamanları çok az. Etkin pişmanlık hükümlerini kapsamlı olarak herkes anlatmayabilir. Ancak ben size anlatacağım. ByLock parmak izi niteliği taşıyor. Yoldan geçen birisi savcılığı gidip ByLock kullandığını söylese dahi savcı inanmaz, gönderir. Önemli olan dosyadaki delillerdir\" dedi.

Sanık Murat T. ifadesinde, hakkındaki bilirkişi raporlarını kabul etmediğini ifade ederek savunma için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı ise savunma yapmayan Murat T.\'ye bu şekilde örgütsel bir tavır sergilediği uyarısı yaptı. Tutuklu sanık Murat T.\'nin eşi tutuksuz sanık ev hanımı Dilek T. ise ByLock kullanmadığını ve örgütün haberleşme programını kullanması için bir neden olmadığını öne sürdü. Mahkeme Başkanının ByLock yüklü telefonu eşinin kullanmış olabileceğini belirtmesi üzerine Dilek T. bu konuyu bilmediğini iddia etti.

Tutuklu sanıklardan eski 4\'üncü sınıf emniyet müdürü Mehmet K. da gelen raporları ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Bilirkişi raporunun içeriğine katılmadığını öne süren Mehmet K. \"Kimseyi ByLock\'a eklemedim veya çıkarmadım. Telefonumu inceleme yapılması için polislere kendim verdim\" şeklinde savunma yaptı.

BİLDİKLERİNİ ANLATTI

Mahkeme başkanının tavsiyeleri üzerine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Abdulkadir G. ise yapıyla ilgili bildiklerini anlattı. Telefonuna ByLock programını Z.G.\'nin tavsiyesi üzerine kurduğunu anlatan Abdulkadir G., \"Sivas\'a 2012 yılında geldikten sonra arkadaş çevremden adını duyduğum ByLock programını 2014 yılında kurdum. Tanık koruma biriminde çalışıyordum, bu nedenle gizli tanıkların da bizi tanımaması için kendimize kod adı vermekteydik. Z.G. benden sorumlu ve sohbet veren kişiydi. 2015 yılında evlendim ve Z.G. ile görüşmedim\" ifadelerini kullandı.

Yapıyla 2005 yılında babasının vefat etmesinin ardından tanıştığını anlatan Abdulkadir G., ByLock\'u sadece mesajlaşma programı olarak kullandığını dile getirerek şunları söyledi: \"Cezaevinde bulunduğum süre boyunca ByLock programını kabul etmeme nedenim, kendimi terörist olarak görmememdendir. Bank Asya kredi kartını ise hesap işletim ücreti alınmadığı için kullanmıştım. Eşim, Sultan Murat Koleji\'nde çalıştığından katılım hesabı bulunuyordu. Eşimle ilgili herhangi bir adli soruşturma bulunmamaktadır. Bu aşamaya kadar bu şekilde kaldığımdan, yani bir şey söylemediğimden dolayı devletimden ve ailemden özür diliyorum.\"

Sanıklardan Ramazan G. de suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Abdulkadir G.\'yi tahliye ederken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların dosyalarını ayıran mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.