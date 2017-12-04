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Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü, Sivas Belediyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri, Engelliler Haftası'nı kutladı

04 Aralık 2017 19:24

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü, Sivas Belediyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri, Engelliler Haftası\'nı kutladı. Programda engelliler, şiir okudu, şarkı söyleyip, halay çekti.
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, CÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, dernek başkanları, engelliler ve aileleriyle çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Başkan Aydın, \"Sivas halkına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 haftada, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla engelli kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şehirde mutlu olabilmemiz için \'Şehirde yaşayan her bir bireyin sorunu, bizim sorunumuz\' demediğimiz sürece \'Onların önündeki engeller, bizim engelimiz\' demediğimiz sürece bu şehirde arzulanan hedefe ulaşmamız mümkün değildir\" dedi. 
Prof. Dr. Yıldız ise üniversitede, engelliler için yapılan hizmetlere değinerek, \"Her insan, eşit olarak doğar. Eşit haklara sahiptir. Herkesin sahip olduğu haklarla birlikte engelli doğanlar da var. Biz, üniversite olarak bu engelli kardeşlerimize yardımcı olmayı baştan beri kendimize görev saydık\" diye konuştu. 
İŞİTME ENGELLİLER, HALAY ÇEKTİ
Yapılan konuşmaların ardından kutlama programına geçildi. Programda, ilk olarak bedensel engelliler, şiir dinletisi sundu. Daha sonra sahneye çıkan görme engelli Selman Devecioğlu\'nun okuduğu \'15 Temmuz\' adlı şiiri, beğeni topladı. Yeşilçam\'ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen Sivaslı 90 santimetre boyundaki \'Bitirim Zeki\' lakaplı Zeki Keskin ve Sivas Bedensel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçgil, türkü söyledi. Programda, ayrıca davul ve zurna sesini duymadan ritme uyarak, halay çeken işitme engelliler, büyük beğeni topladı.

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