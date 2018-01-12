T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta emeklinin cinayet şüphelisi teslim oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta memur emeklisi Ali Galip Atısever'i (61) yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Ferhan K

12 Ocak 2018 20:55

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta memur emeklisi Ali Galip Atısever\'i (61) yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Ferhan K. (28), emniyete giderek teslim oldu.
Sivas\'ta, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi, Zümrüt Apartmanı\'nın 1\'inci katında oturan ve 6 yıl önce eşinden boşanan Ali Galip Atısever\'den bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever\'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever\'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Atısever\'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. araştırmalar sürerken, bugün öğleden sonra emniyet müdürlüğü binasına giden Ferhan K., Ali Galip Atısever\'i kendisinin öldürdüğünü belirterek teslim olmaya geldiğini söyledi. Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhan K., sorguya alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASAli Galip AtıseverFerhanSivasOcak PazartesiKaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi Zümrüt ApartmanıEveAtıseverSemiha AtıseverDahaSevkYapılanOlayınAsayişMüdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiCinayet Büro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24