Sivas'ta eksi 2 derecede Ata'ya saygı (2)

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SUŞEHRİ'NDE ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖSTERİ Suşehri ilçesinde de 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü anma programı düzenlendi

10 Kasım 2017 15:09

SUŞEHRİ\'NDE ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖSTERİ
Suşehri ilçesinde de 10 Kasım nedeniyle Atatürk\'ü anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05\'te saygı duruşu yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda Farabi Mesleki Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı düzenlendi. Programa ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, daire amirleri ve öğrenciler katıldıl. Halk Eğitim Konferans Salonu\'ndaki programda Atatürk\'ün hayatının son anlarını anlatan film katılımcılara izletildi. Öğrencilerden Semanur Sungur, \'Mustafa Kemaller Tükenmez\', Sema Şahiner isimli öğrenci ise \'Bir tutkudur Mustafa Kemal\' adlı şiiri okudu. Dilara Argu ise Atatürk anısına bir Selanik türküsü seslendirdi. Atatürk\'ün sözleri adlı oratoryo gösterisinin ardından Atatürk Çocukları adı verilen koro tarafından marş seslendirildi. Atatürk tişörtleri ile sahneye çıkan öğrenciler ilgi çekti.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

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