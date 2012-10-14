Sivas'ta drenaj çalışmasında göçük: 2 ölü

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgu yanındaki yapılan drenaj çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, toprak altından kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hastane morgu yanındaki alanda, toprak altında biriken suyu tahliye etmek amacıyla drenaj çalışması başlatıldı.

Drenaj borularının döşendiği sırada göçük meydana geldi. Göçük sırasında Harun Şimşek (40) ve Cavit Yıldız (44) isimli 2 işçi toprak altında kaldı.

İşçilerin kurtarılması için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, Hastaneye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ancak kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonuç vermedi. Çalışmalar sonucu ilk olarak Şimşek'in cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 1 saat sonra da Yıldız'ın cesedi toprak altından çıkarıldı.

İşçilerin cesetleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.