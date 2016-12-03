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Sivas'ta buzlu yol kazası: 33 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 33 kişi yaralandı

03 Aralık 2016 02:30

Sivas'ın İmranlı ilçesi girişinde buzlu yolda kontrolden çıkan minibüs ile ona çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsünün şarampole yuvarmanıp yan yatması sonucu 33 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sırılarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Enver Yaşik yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda karşı yönden kayarak gelen Emrah Çolak yönetimindeki minibüse çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.

Kontrolden çıkan minibüs ise otobüsün yaklaşık 50 metre uzağında şarampole girerek durdu. Kazada otobüste bulunan 2'si çocuk 27 kişe ile minibüste bulunan 6 kişi olmak üzere toplamda 33 kişi yaralandı.

Yaralılardan aralarında münübüs şoförü Emrah Çolak'ın da bulunduğu 5 kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olanlar İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahele sonrası Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Diğer yaralılar ise İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı yolcular, yolda minibüsün üzerlerine doğru gelmesi üzerine şoförün manevra yaptığını, daha sonra otobüsün şarampola yattığını söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivasbuzlu yolkazası

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