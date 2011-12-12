-Sivas'ta beraberlik SİVAS (A.A) - 12.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Sivasspor-Manisaspor maçı 2-2 beraberlikle sona erdi. 48. dakikada Manisaspor'un sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta, Isaac'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ahmet'in sert vuruşunda, kaleci Borjan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 49. dakikada gelişen Manisaspor atağında, Ahmet'in ceza alanı dışından sert vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 53. dakikada rakibinden çalımlarla sıyrılan Simpson'un ceza alanı sol çaprazından yerden sert vuruşunda, kaleye paralel bir şekilde giden top, direğin yanından auta çıktı. 56. dakikada Grosicki'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Erman'ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 63. dakikada hızlı gelişen Manisaspor atağında, yerden savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Isaac, bir anda kaleci Borjan ile karşı karşıya kaldı. Isaac, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 1-2 64. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında, Erman'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Grosicki, meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Bu pozisyonda topa hareketlenen Pedriel'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 66. dakikada Uğur'un sağ kanattan ceza alanına ortasında, iyi yükselen Pedriel'in kafa vuruşunda kaleci Volkan topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Cerny'nin vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 77. dakikada Uğur'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Pedriel Suarez, şık bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-2 80. dakikada Manisaspor ceza alanının sağ çaprazında kazanılan serbest atışı Erman kullandı. Erman'ın kale alanına gönderdiği topu, kaleci Volkan yumruklayarak uzaklaştırdı. 89. dakikada sağ kanattan topla ceza alanına giren Isaac'ın kale alanında müsait pozisyondaki arkadaşlarına gönderdiği topa kayarak müdahale eden Uğur, rakibe gol şansı tanımadı. Aynı dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında, topla rakip ceza alanına hareketlenen Grosicki'nin, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 90+2. dakikada Erman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, kafalardan seken topu önünde bulan Pedriel'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Stat: 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alparslan Dedeş xx, Mustafa Sönmez xx Sivasspor: Borjan x, Uğur xx, Navratil xx, Murat Akça xxx, Hayrettin xx (Dk. 78 Ziya xx), Mehmet Nas xx (Dk. 65 Kıvanç xx), Kadir xx, Cerny xxx, Erman xxx, Grosicki xx, Eneramo xx (Dk. 60 Pedriel Suarez xxx) Manisaspor: Volkan xx, Ferhat xx (Dk. 46 Simpson xx), Hüseyin xx, Dixon xx, Klukowski xxx, Mehmet Güven xx, Nizamettin xx, Ahmet xxx (Dk. 86 Kahe ?), Murat Erdoğan xxx (Dk. 72 Bekir xx), Yiğit xx, Isaac xxx Goller: Dk. 14 Cerny, Dk. 77 Pedriel Suarez (Sivasspor), Dk. 25 ve Dk. 63 Isaac (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 36 Dixon, Dk. 83 Yiğit (Manisaspor)