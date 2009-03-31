Sivas'ta BBP'lileri 25 bin kişi uğurladı

Muhsin Yazıcıoğlu bugün toprağa veriliyor

Hastanelerin morgundan alınan cenazeler BBP Sivas il binası önüne getirilirken gözyaşları sel oldu. Binlerce kişinin katıldığı buradaki törene eski bakanlardan Abdüllatif Şener de katıldı. Duaların okunmasının ardından BBP Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Sivas eski Milletvekili Nevzat Yanmaz bir konuşma yaparak, partilerine gönül vermiş, hizmet etmiş değerli kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Nevzat partililerden helallik istedi. Buradaki kısa törenin ardından cenazeler omuzlara alınarak, 500 metre ilerideki Meydan Camisi’ne getirildi.Canezelerin camiye getirilişi sırasında Atatürk Caddesi ve camiye açılan yan sokaklar insan seline sahne oldu. Tabutlar tekbirler eşliğinde cami avlusuna getirilerek yan yana musalla taşına konuldu. Cenaze namazına Sivas Valisi Veysal Dalmaz, AKP Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın, Devlet eski Bakanı Abdüllatif Şener, BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, dünkü seçimde Sivas Belediye Başkanı seçilen BBP adayı Doğan Ürgüp, partinin genel merkez ve çevre il ve ilçe yöneticileri de geldi.İkindi namazının ardından cenaze namazını Sivas Müftüsü Mustafa Balık kıldırdı. Kazada yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının Allah katında şehit olduklarını söyleyen müftü Mustafa Balık'tan sonra Sivas Valisi Veysel Dalmaz da kısa bir konuşma yaptı. Vali Dalmaz, Sivas’ın yiğit evlatlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Kor ateş yürneğimize düştü. Ama kader engellenemiyor. Biz kadere rıza gösteren bir milletiz. Bugün Sivasımızın yiğit evlatlarını onun huzuruna gönderiyoruz. Şimdi onların arkasından dua etme zamanıdır. Onların acısı yüreğimizi dağlamaktadır. Allah ilimize bir daha böylesi bir acı yaşatmasın. Mekanlarını cennet etsin” dedi.Konuşmaların ardından hayatını kaybeden Üstündağ, Yancı ve Çetinkaya için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. 25 bin kişinin katıldığı namazına, çevre binalarda balkonlarda bulunan vatandaşların da eşlik ettiği görüldü. Cenaze namazlarının kılınmasından sonra Müftü Balık, cemaatten her üçü için de helallik istedi. Daha sonra omuzlara alınan cenazeler, Dikilitaş kavşağına kadar partililer tarafından omuzlarda taşındı. Cenazelerin taşınması sırasında çevrede bulunan vatandaşlar tabutları çiçek yağmuruna tuttu. Ambulansa konulan cenazeler Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toqprağa verildi.Bu arada helikopter kazasında yaşamını yitiren ve cenazesi bugün bulunan İhlas Haber Ajansı Sivas muhabiri İsmail Güneş de çarşamba günü ikindi namazında Ulu Cami’de kılınacak namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verilecek.