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Sivas'ta avukatların yargılandığı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin haklarında dava açılan 8'i avukat 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

25 Ağustos 2017 18:19

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin haklarında dava açılan 8\'i avukat 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 8\'i avukat, 4 kamu personeli 12 sanık hakkında, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın 3\'üncü duruşmasına tutuklu avukatlar Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D., ile tutuksuz sanıklardan avukatlar İhsan Ö., Ersin C., Dilek Fırtına T., Resul Ö., Recep H., ile kamu çalışanları İlhamı B. Murat G., ve Hakan P. katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu. Davanın bugün yapılan duruşmasında 1 tanık dinlendi.
Duruşmaya Samsun E Tipi Kapalı Cezaevin\'nden SEGBİS ile bağlanan daha önce Sivas\'ta hakimlik, avukatlık ve ÜLFET Hukuk Derneği Başkanlığı görevlerini yapan tutuklu tanık Abdussamet K., ÜLFET Hukuk Derneği\'nde bir terör faaliyetinin olmadığını söyledi. Abdussamet K. şöyle konuştu: 
\"Davadaki meslektaşlarımın hiçbirinin terör örgütü üyesi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle genç avukatların hukuki alanda kendisini geliştirmesi için kurulmuş sosyal bir dernekti. Benim başkanlığım döneminde derneğimizi bir çok protokol üyesi de ziyaret etti. Bakan İsmet Yılmaz, Vali, Belediye Başkanı, Başsavcı ziyaretimize geldi. Bu dernekte sadece hukuk konuşuldu, siyaset konuşulmadı\" dedi. 
Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, BTK\'dan gelen CD\'nin çözümlenmesine ve ByLock içeriklerinin belirlenmesi için duruşmayı 25 Eylül\'e erteledi.
 

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