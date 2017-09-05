Sivas'ta adli yıl açılışı törenle yapıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yeni adli yıl açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, \"Biz adalet ve hukuk dağıtıyoruz. Takdir edersiniz ki bu dağıtım işi zor bir iş. Bu işi tek bir kurumun hakkıyla dört başı mamur yapması mümkün değil\" dedi.

Sivas Adliye Sarayı salonunda gerçekleştirilen yeni adli yıl açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, protokol üyeleri, savcılar, hakimler ve avukatlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, adalet ve hukuk dağıtım işinin zor bir iş olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Biz adalet ve hukuk dağıtıyoruz. Takdir edersiniz ki bu dağıtım işi zor bir iş. Bu işi tek bir kurumun hakkıyla dört başı mamur yapması mümkün değil. Bu yüzden herkesin, toplumun tüm kesimlerinin bu adalet dağıtım işine destek vermesi gerekir. Üç önemli ayağımız var. Yargılama makamı olarak karar veren hakimlerimiz, iddia makamı olarak bizler Cumhuriyet savcıları ve mesleğimizin ayrılmaz parçası olan meslektaşlarımız avukatlar. Bu üçlü sac ayağı dengeli, uyumlu, verimli çalıştığı zaman bu işin daha kolay, daha güzel, daha verimli, daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bunlardan birisi eğildiği, büküldüğü, destek vermediği zaman bu iş olmaz. Adalet, hak, tam olarak yerini bulmaz\" dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya yoğun çalışmalarından dolayı savcı ve hakimlere teşekkür ederek yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

YARGI REFORMU ÇAĞRISI

Sivas Baro Başkanı Hakan Bahadır da yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek FETÖ/PDY dosyalarındaki bazı hususlara dikkat çekti. Bahadır, \"Yargının kronikleşmiş sorunlarının başında yargı mercilerinin optimal şartlarda çalışmasına engel olan ağır iş yükü gelmektedir. Bu iş yükü yargının içinde olduğu bu zor dönemde daha da artmıştır. Her ne kadar yargı çalışanlarının eksikliği sayısal açıdan büyük ölçüde kapatılmış olsa da tecrübe eksikliğinde beklenen iyileşme zaman alacaktır. Şüphesiz iş yükü haricinde bir çok sorunu bulunan yargı için nihai çözüm yargının tüm unsurlarının katılımıyla şekillenecek yargı reformuyla sağlanacaktır. Bu konudaki çalışmaların ivedilikle başlatılmasını temenni ediyorum. Yargılamaları devam eden FETÖ/PDY dosyalarıyla ilgili bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum. Öncelikle bu sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemleri desteklenmeli ve sanıklar bu yönde teşvik edilmelidir. Zira bu durum örgütün tamamen çökertilmesi için zorunludur. Diğer bir husus da yargılanmaların büyük bir sabırla ve usul kurallarına uygun yapılmasıdır. Aksi halde bu eksikliklerden suçlular faydalanacaktır. Elbette bu yargılamalar sonucunda suçlu bulunacakların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını diliyor ve bekliyoruz\" dedi.

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