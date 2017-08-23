Sivas'ta 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Askeri mahrem\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9\'u adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı muvazzaf 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheliyi gözaltına alındı. Kente getirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9\'u, bu sabah sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusuna başlandı.

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