Sivas'ta 63 sanıklı FETÖ duruşması başladı 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu üniversite öğrencisi 14\'ü tutuklu, 29\'u tutuksuz, 20\'si firari 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar; A.Ş., B.B., D.C., G.Ç., K.P. ve M.İ., bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve bazı sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanıklardan B.Y., E.K., F.B.S. ve S.Ç. Kayseri 1 No\'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, H.A., Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, K.A., Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, M.E. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, S.Ö. ise, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz yargılanan 16 sanığın savunmalarını alan mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.