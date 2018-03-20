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Sivas'ta 600 öğrenciden şehitler için koreografi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 600 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, okulun bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası ve 'Önce V

20 Mart 2018 15:05

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Atatürk Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören 600 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, okulun bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası ve \'Önce Vatan\' yazısı oluşturdu.
Kent merkezinde eğitim veren Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde koreografi yaptı. Koreografi için 1 hafta boyunca çalışan 600 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası ve \'Önce Vatan\' yazısı oluşturdu. Öğrenciler, Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posteri de açtı.
Koreografi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Haluk Doğan, \"Bunu yapmamızda iki temel mesajımız vardı. Bunlardan birincisi, öğrenciler bedenleriyle Türkiye haritasını çizdi. \'Bu bedenler var oldukça bu vatan bölünmez\' mesajını verdiler. Sonra \'Önce Vatan\' dediler. Çünkü \'Vatan olmadan devlet olmaz\' mesajını verdiler. \'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır\' mesajını vermeye çalıştılar. Bu sebepten dolayı öğrenci ve öğretmenlerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun\" dedi.
\'ONUR DUYDUK\'
Koreografide yer alan öğrencilerden Musa Karakaş da şehitleri anmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, \"Çok güzel bir çalışma oldu. Okul olarak bunu yapmaktan onur duyduk. Şehitlerimize ve Afrin\'de süren operasyonlarla askerimize destek vermek istedik\'\' dedi. Öğrencilerden Şengül Yetkin ise \"Milli birlik beraberlik için güzel bir etkinlik oldu. Kendimize geldik. Gençlik olarak kötü gidişimiz için bu bizim dönüm noktamız oldu. Çok güzel bir uygulamaydı. Bunları herkese aşılamamız lazım\" diye konuştu.

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