Sivas'ta 5 bin öğrenciye burs için yardım yemeği

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül Başkanlığı\'nda Sivas Hizmet Vakfı tarafından yürütülen \'Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi\' kapsamında 5 bin lisans öğrencisine verilecek burs için kadınlara yönelik yardım yemeği düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonun\'da verilen yemeğe Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, protokol eşleri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Davut Gül\'ün eşi Gülden Gül, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra konuşan Vali Davut Gül geçen yıl başlatılan lisans öğrencilerine yönelik burs kampanyasının artarak devam ettiğini söyledi. Gül, şöyle konuştu:

\"Geçen yıl başlattığımız lisans öğrencilerine bursla ilgili ciddi anlamda bir yol katettik. Yaklaşık 2 binin üzerinde çocuğumuza burs verdik ve bursu verirken tamamen sizlerin katkılarıyla, Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla verdik. Sivas Hizmet Vakfı, Valiliğin vakfı değil, Valiliğin de içinde olduğu Belediyemizin, Rektörlüğümüzün, Ticaret Odamızın, Esnaf Odamızın, Esnaf Kefalet Kooperatifinin, Sivas\'taki bütün sivil toplum kuruluşunun içinde olduğu, mütevelli heyetinin 100 kişiden oluştuğu ve bütün Sivas\'a hizmet eden bir vakıf. Sivas Hizmet Vakfı\'nın yaptığı her olumlu işin sahibi Sivaslılar. Sivas\'ın uzaktan yakından bütün ilçelerinden gelen siz kıymetli hanımefendilere teşekkür ediyorum. Burada önemli olan bu birlikteliği göstermek. Önemli olan bu çocuklarımıza sahip çıkmak. Sivaslılar eğer bir şeye sahip çıkacaklarsa en iyi sahip çıkacakları konu gelecekleri olan öğrenciler. Bugün de yaptığımız iş o. Çocuklarımız inanıyorum ki aldıkları bu bursla çok iyi şekilde okuyacaklar, mezun olduktan sonra burs vermeye başlayacaklar ve Sivas\'taki bu güzel döngü artarak devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Kampanya kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim öğretimlerinin devam ettiği 8 ay boyunca kişi başı aylık 150 lira burs dağıtılacak.

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