-SİVAS'TA 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SİVAS (A.A) - 29.03.2011 - Sivas'ta düzenlenen suç örgütü operasyonunda, çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde ikamet eden çoğunluğu işsiz ve çeşitli suçlardan sabıkaları olan bazı kişilerin, yeni bir oluşum içerisinde oldukları, halk üzerinde endişe ve paniğe sebebiyet verdikleri tespit edildi. Müştekilerin suç örgütü mensuplarından korktukları için şikayetçi olamadıkları, şüphelilerin kurmuş oldukları çıkar amaçlı suç örgütünün halk arasında baskı, sindirme, yıldırma, cebir ve şiddet uygulayarak korku ve paniğe yol açtıkları belirlendi. Bu kapsamda Sivas il merkezi ve Yıldızeli ilçesinde düzenlenen operasyonda içlerinde kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 tüfek, 16 değişik çap ve ebatlarda bıçak, 1 döner bıçağı, 3 cop, 1 demir kelepçe, 1 cep telefon sinyal kesici elektronik cihaz, 15 tapu senedi fotokopisi ele geçirildi. Zanlıların, örgüt bünyesinde özellikle açık veya gizli anlaşmalar yapmak suretiyle ya da tehdit yoluyla kamu ihalelerine fesat karıştırma, alıkoymak suretiyle kişilerin hürriyetini kısıtlamak, silahlı yağma, ateşli silahla kasten adam yaralamak, kumar oynamak ve oynatmak amacıyla yer ve imkan sağlamak, kişileri kumar oynamak suretiyle borçlandırarak senet imzalatmak ve tehdit etmek, çek, senet ve alacak tahsilatı yapmak, tehdit, darp ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet olmak üzere toplam 66 ayrı suç olayına karıştıklarının belirlendiği ileri sürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.