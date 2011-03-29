T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİVAS'TA 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SİVAS (A.A)

29 Mart 2011 21:18

-SİVAS'TA 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SİVAS (A.A) - 29.03.2011 - Sivas'ta düzenlenen suç örgütü operasyonunda, çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde ikamet eden çoğunluğu işsiz ve çeşitli suçlardan sabıkaları olan bazı kişilerin, yeni bir oluşum içerisinde oldukları, halk üzerinde endişe ve paniğe sebebiyet verdikleri tespit edildi. Müştekilerin suç örgütü mensuplarından korktukları için şikayetçi olamadıkları, şüphelilerin kurmuş oldukları çıkar amaçlı suç örgütünün halk arasında baskı, sindirme, yıldırma, cebir ve şiddet uygulayarak korku ve paniğe yol açtıkları belirlendi. Bu kapsamda Sivas il merkezi ve Yıldızeli ilçesinde düzenlenen operasyonda içlerinde kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 tüfek, 16 değişik çap ve ebatlarda bıçak, 1 döner bıçağı, 3 cop, 1 demir kelepçe, 1 cep telefon sinyal kesici elektronik cihaz, 15 tapu senedi fotokopisi ele geçirildi. Zanlıların, örgüt bünyesinde özellikle açık veya gizli anlaşmalar yapmak suretiyle ya da tehdit yoluyla kamu ihalelerine fesat karıştırma, alıkoymak suretiyle kişilerin hürriyetini kısıtlamak, silahlı yağma, ateşli silahla kasten adam yaralamak, kumar oynamak ve oynatmak amacıyla yer ve imkan sağlamak, kişileri kumar oynamak suretiyle borçlandırarak senet imzalatmak ve tehdit etmek, çek, senet ve alacak tahsilatı yapmak, tehdit, darp ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet olmak üzere toplam 66 ayrı suç olayına karıştıklarının belirlendiği ileri sürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24