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Sivas'ta 30 Ağustos coşkusu (2)

"TUGAY BANDOSU KONSER VERDİ" Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na ait Tugay Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında konser verdi

30 Ağustos 2017 22:28

\"TUGAY BANDOSU KONSER VERDİ\"
Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'na ait Tugay Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında konser verdi. Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen konsere Sivaslı vatandaşlar ilgi gösterdi. Tugay Bandosu günün anlam ve önemine uygun eser, marş ve türküleri seslendirdi. Askeri bandonun verdiği konserde vatandaşlar tugay bandosuna alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise konseri cep telefonları ile kaydetti.

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