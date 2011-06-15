-SİVAS'TA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Sivas'ta 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Şırnak'ta da 6 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Sivas'ın İmranlı İlçesi Sarı Tepe mevkinde güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine düzenlenen faaliyet sırasında bir grup terör örgütü mensubu ile temas sağlandı, çıkan çatışma sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerle birlikte 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 186 tüfek mermisi, 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 45 tabanca mermisi, 4 el bombası, 2 telsiz, 1 şarj cihazı, 1 dürbün, 3 elektrikli fünye, 23 metre kablo, 1 akü, 2 sırt çantası ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Açıklamada, Güçlükonak ilçesi Çetinkaya köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen faaliyet esnasında kayalıklar arasına gizlenmiş 1 Kalaşnikof piyade tüfeğiyle bu silaha adet şarjör ve 21 merminin ele geçirildiği kaydedildi. Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Kırkpınar köyü bölgesinde de baz istasyonu arızasını gidermek için çalışan işçilere ait 5 cep telefonu bataryası ile 1 fotoğraf makinesinin terör örgütü mensuplarınca gasbedildiği de bildirildi.