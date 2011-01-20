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SİVAS'TA 3 ÇOCUK KAYBOLDU SİVAS (A.A)

20 Ocak 2011 01:46

-SİVAS'TA 3 ÇOCUK KAYBOLDU SİVAS (A.A) - 19.01.2011 - Sivas'ta öğle tatilinden sonra kaybolduğu belirlenen biri kız, 3 ilköğretim öğrencisinin bulunması  için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören Damla Buse Akgül (12), Muhammed Şafak Açıkgöz (11) ve Burak Koçkanat (11) isimli öğrenciler, öğle tatilinin ardından okullarına gitmedi. Okul çıkışında 3 öğrenci evlerine gitmeyince, aileleri durumu polise haber verdi. Ailelerin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri çocukları, okul ve mahallenin yanı sıra sinema, kafe, internet kafe gibi iş yerlerinde aradı. Otobüs terminali ve tren istasyonunu kontrol eden polis ekipleri, çocukların arkadaşlarının ifadelerine de başvurdu. Polis ekipleri, kız öğrenci Damla Buse Akgül'ün üzerinde bulunan cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Küçük kızın cep telefonunun kısa süre çaldığı, daha sonra telefonunun kapandığı öğrenildi. Bu arada polis ekipleri, öğrencilerin eğitim gördüğü okulun içinde de arama yaptı. Aynı mahallede oturan çocuklardan Damla Buse Akgül'ün 7. sınıf öğrencisi olduğu, 6. sınıf öğrencisi Muhammed Şafak Açıkgöz ile Burak Koçkanat'ın aynı sınıfta öğrenim gördükleri ve aynı apartmanda oturdukları öğrenildi. Derslerinin iyi olduğu belirtilen çocukları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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