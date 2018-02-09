T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta 25 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu, 7'si firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi

09 Şubat 2018 00:17

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 12\'si tutuklu, 7\'si firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi. 
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\' suçlamalarıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Şevki K., Osman Y., Naim S., Mustafa Y., Tugay S., Murat Ş. ve Murat T., tutuksuz Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Osman O., Ünal B. Oğuzhan K., Turgut C. ve Mehmet Akif İ. ile müdafi avukatları, tanıklar ve bazı sanık yakınları katıldı. Sanık Murat K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Tugay S. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Diğer bir tutuklu sanık Mustafa Y. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu, FETÖ\'nün bir terör örgütü olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Y. ve Tugay S.\'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs\'a erteledi. Firari sanıklar örgütün sözde il imamı Musa K. ile Mehmet Nuri S., Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A.nın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS FETÖPDYAğır Ceza MahkemesiMustafaOsmanNaimTugayMuratMehmet FatihYavuz SelimMetinMevlütOğuzhanTurgutMehmet AkifSanık MuratSilivriNoluTipi Cezaevi SesGörüntü Bilişim Sistemi SEGBİSDuruşmada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24