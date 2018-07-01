Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - SİVAS olaylarının 25\'inci yıl dönümü, yarın kentte düzenlenecek çeşitli programlarla anılacak. Güvenlik önlemleri altında yapılacak anma için yaklaşık 3 bin polisin görev alacağı belirtildi.

Sivas\'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri\'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli\'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25\'inci yıl dönümü kapsamında yarın anma programları düzenlenecek. Bu kapsamda kentte, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahı üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapacak sürücülerin araçları durdurularak, aramadan geçirilecek.

Sivas Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın düzenlenecek 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi\'nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi. Etkinliklerin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için kapatılan cadde ve sokaklar yerine alternatif güzergahların kullanılması, görevlilerin ikazlarına uyulması ve bu güzergahta oturanların araçlarını uygun olan ve yasak olmayan sokak, meydan ve alanlara park etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, \"Sivaslı hemşehrilerimizin etkinliğin başlamasından itibaren sonlanmasına kadar geçecek sürede, yasal haklarını kullanan vatandaşlarımıza gerekli iyi niyet kolaylık ve hoşgörü sağlamaları, etkinliğe katılan vatandaşlarımızın da alınan tedbirler, yapılan ikazlar ile kentin genel asayiş ve güvenliğine yönelik hassasiyetler konusunda gerekli titizliği göstermelerini önemle rica ederiz\" denildi.

Kentte, anma etkinliği kapsamında, çevre illerden gelecek polis ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 3 bin polis görev yapacak.

ÖNCE RESMİ KURULUŞLAR SONRA GRUPLAR

Sivas\'taki anma etkinlikleri, sabah saatlerinde 2 ayrı grupla gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Vali Davut Gül öncülüğündeki protokol üyeleri, eski Madımak Oteli bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi\'ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakıp, açıklama yapacak. Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi\'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli\'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada anma programı gerçekleştirilecek. Anma programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

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