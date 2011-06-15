-SİVAS'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 12 YARALI SİVAS (A.A) - 15.06.2011 - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilal Kılıçer'in (44) kullandığı 58 AD 465 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Sarıkaya köyü yol ayrımında, Hüseyin Dalakkesen yönetimindeki 06 BLD 55 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Cansu (3), Arzu Cansel (1), Buket(21), Gülseren (55) ve İbrahim (13) Dalakkesen, Orhan Çatalçam (23), Atakan (9), İdal (7) ve Döndü Özyiğit (29) ve Mahide Kılıçer (17) Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bilal Kılıçer ve Mahide Kılıçer, ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.