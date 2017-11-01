Sivas'ta 14 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Pararlel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu eski öğretmen, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, çoğu öğretmen 14 sanık hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\' ve \'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Akile T., Ebubekir K., Fındık Ayşe K., Kerim Ö., Turan S. ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö., Aliye Y., Fatma Ö., Feride H., Sinan K., Recep T., Osman A., Selin C. ile Erzurum E Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan ve salona Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Soner A. katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu.

Duruşma, mahkeme heyetinin Bank Asya, HTS, ByLock ve İP raporlarını okuması ile başladı. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Ebubekir K. 10 aydır tutuklu olduğunu belirterek, \"15 Temmuz\'da gerçekleştirilen hain darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütünü lanetliyorum. \'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürür\' düsturu ile hareket eden birisi olarak bir kişiye dahi zarar vermiş bir insan değilim. Bu kirli örgüt asıl yüzünü 15 Temmuz\'da göstermiştir. Biz bu örgütü dini bir cemaat olarak biliyorduk ve kurumlarında çalışmaktan bir sakınca görmedik. Zaten çalıştığımız kurum da devletin gözetiminde resmi bir kurumdu. Asıl suçlular yurt dışına kaçtı, benim gibi masum insanlar yargılanıyor. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

\'ENGELLİ HATTINA BYLOCK YÜKLEDİLER\'

Tutuklu sanıklardan Fındık Ayşe K. ise ByLock analiz raporlarında aleyhine olan delilleri kabul etmediğini söyledi. ByLock çıkan hattın engelli kardeşinin üzerine olduğunu ileri süren Fındık Ayşe K., \"ByLock çıkan hat özürlü kardeşimin adına çıkardığımız ve ücretsiz görüşme yaptığımız bir hattı. Eşim hattı gündüzleri okula götürür, okulda kullanırdı, akşamları ise evde kullanıyorduk. Hattı kampanyadan aldığımız ve ücretsiz olduğu için tüm ev halkı görüşmelerini o hat üzerinden yapıyordu\" diye konuştu.

Erzurum E tipi Kapalı Cezaevi\'nden duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu Soner A. ise maddi imkansızlıklardan dolayı kendisine avukat tutamadığını söyledi. Soner A., \"Annem ve babam yaşlı insanlar. Bana para göndermekte zorlanıyorlar. Mahkemeden talep edilen ve her ne kadar hak ederek aldığımı düşünsem de aldığım işsizlik ödeneğini tahliye olur da çıkarsam çalışıp hemen ödeyeceğim. Tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Mahkemede ifade veren diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ve tahliyelerini talep etti. Ayrıca mahkeme 5 tanığın da ifadelerine başvurdu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, yeni tanıkların dinlenilmesine, ByLock raporlarının istenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek davayı 22 Aralık\'a erteledi.