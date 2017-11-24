T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta 39 köy yolu kardan kapandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağış nedeni ile merkez ve ilçelere bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı

24 Kasım 2017 19:12

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağış nedeni ile merkez ve ilçelere bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Önceki gün başlayan ve dün gece boyunca da aralıklarla devam eden kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeni ile ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışı nedeni ile merkezde 8, Doğanşar\'da 8, İmranlı\'da 4, Kangal\'da 12, Şarkışla\'da 3 ve Yıldızeli ilçesinde 6 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu yollarda oluşan ani buzlanma nedeniyle de tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.
Kar, kent merkezinde ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi kent meydanından geçenler, bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Belediye ekipleri ise sabah saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASKarDoğanşarKangalYıldızeliKentTarihiBelediyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24