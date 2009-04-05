Sivasspor'un zorlu virajı



Sivasspor, geride kalan 8 haftada 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere şampiyonluk yolunda birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak.



Ligde Denizlispor'u yenerek son 8 haftaya ''4 Büyüklerin'' önünde lider olarak giren Sivasspor'u, şampiyonluğa giden yolda final havasında 8 zorlu maç bekliyor.



Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 53 puanla, en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderliğini sürdüren Sivasspor'u, geride kalan 8 haftada 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere birbirinden zorlu 8 karşılaşma bekliyor.



Antalyaspor, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada karşılaşacak olan Sivasspor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe ve Galatasaray'a karşı ise deplasmanda mücadele edecek.



Ligin ilk yarısının son 8 maçlık periyotunda, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 6 galibiyet elde eden Sivasspor, bu periyotta 19 puan toplamıştı.



Bu 8 maçlık periyotta, sadece deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olup, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, iç sahada Konyaspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 3-0, Hacettepe'yi 2-1, Galatasaray'ı 2-0, dış sahada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmeyi başarmıştı.



12 HAFTADIR ZİRVEDE



Ligin 15. haftasında Trabzonspor'dan devraldığı liderlik koltuğunu son 12 haftadır rakiplerine kaptırmayan Sivasspor, aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösterdi.



Geride kalan 26 haftada 12'si üst üste olmak üzere 13 hafta liderlik koltuğunu elinde tutan Yiğidolar, kalan 8 maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.



Ligde bu sezon şu ana dek liderlik koltuğunu 13 haftayla en fazla elinde tutan takım alan Sivasspor'un son 8 maçta göstereceği performans merakla bekleniyor.



DEPLASMANDAKİ 5. GALİBİYET



Bu sezon dış sahada daha önce Kocaelispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü yenmeyi başaran Sivasspor, Denizlispor'u da yenerek bu sezon ki 5. deplasman galibiyetine imza attı.



Deplasmanda Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Kayserispor ve Bursaspor ile berabere kalan Sivasspor, Ankaraspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye ise dış sahada mağlup olmuştu.



DENİZLİSPOR'A KARŞI LİGDEKİ 5. GALİBİYET



Denizlispor ile ligde 8. kez karşı karşıya gelen Sivasspor, rakibine karşı 5. galibiyetini elde etti. Son 4 sezonda iki takım arasında daha önce yapılan 7 maçın 4'ünden Sivasspor, 3'ünden ise Denizlispor galip ayrılmıştı.



Öte yandan, Sivasspor'u Denizlispor karşısında galibiyete taşıyan gollere imza atan Kamerunlu forvet Herve Germain Tum ve savunma oyuncusu Sedat Bayrak, taraftarlardan alkış aldı.



Tum, bu sezon ki 6'ncı golüne imza atarken, milli oyuncu Sedat Bayrak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca, Sivasspor'da dizindeki sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan solbek oyuncusu Hayrettin Yerlikaya da maçın 88. dakikasında Sedat'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. En son ligin 16. haftasında 21 Aralık 2008'de Ankara'da Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen Hayrettin, tam 105 gün sonra futbolseverlerin karşısına çıktı.



