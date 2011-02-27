-SİVASSPOR'UN YÜZÜ GÜLDÜ SİVAS (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Manisaspor'u 4-2 yendi. 46. dakikada Iwanski'nin sol kanattan kullandığı serbest atışta, kale alanı içerisine düşen topa Manisasporlu oyuncular dokunamayınca konuk ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyonda top, direğin yanından auta çıktı. 50. dakikada Iwanski'nin sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanı içerisinde iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 52. dakikada Manisaspor Simpson'un attığı golle beraberliği sağladı. Yiğit Gökoğlan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Murat Erdoğan'ın kafa vuruşunda, kaleci Kamenar topu güçlükle çeldi. Dönen topu önünde bulan Simpson düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1 59. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Eneramo ceza alanı içerisinde bir anda yerde kaldı. Bu pozisyonda Sivassporlu oyuncular ve taraftarlar penaltı beklerken, hakem Süleyman Abay ''devam'' kararı verdi. 60. dakikada Kadir'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top, defanstan sekti. Topu iyi takip eden Grosicki, sol çapraz pozisyonda gelişine şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1 63. dakikada savunmanın hatasını değerlendirerek topu kapan Erman, bir anda kaleci İlker ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda yanında müsait pozisyondaki Eneramo'ya vermek yerine vurmayı tercih eden Erman'ın vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı. 64. dakikada Hayrettin'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Grosicki, kaleci İlker'i de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 3-1 66. dakikada Iwanski'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Kamenar topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 74. dakikada Murat Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, Mehmet Güven'in yakın mesafeden ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin üstünden auta çıktı. 75. dakikada Iwanski'nin sol kanattan kullandığı korner atışında kale alanı içerisindeki Hüseyin, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2 89. dakikada Sivasspor Eneramo'nun attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Mehmet Nas'ın ortasında göğsüyle topu yumuşatan Eneramo, ceza alanı yayı yakınlarından düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu: 4-2 90. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Eneramo, kaleci İlker ile sağ çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldı. Eneramo'nun vuruşunda top kaleci İlker'den döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Eneramo'nun vuruşunda, savunma topu kornere çeldi. Sivasspor, maçtan 4-2 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 19'a yükseltirken, Manisaspor 31 puanda kaldı. Sivasspor, Manisaspor'u yenerek, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Taraftarına ligde 77 gün aradan sonra galibiyet armağan eden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sivasspor'da 3 gol atarak hat-trick yapan Polonyalı oyuncu Kamil Grosicki, taraftarlardan büyük alkış aldı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Süleyman Abay xx, Erdem Bayık xx, Mustafa İspiroğlu xx Sivasspor: Kamenar xxx, Uğur xx (Dk. 56 Hayrettin xx), Sedat xx, Navratil xx, Ziya xx, Kadir xxx, Mehmet Nas xxx, Erman xx, Grosicki xxxxx (Dk. 83 Rada xx), Cihan xx (Dk. 66 Mehmet Yıldız xx), Eneramo xxxx Manisaspor: İlker xx, Ömer xx, Dixon xx, Hüseyin xxx, Bülent xx (Dk. 41 Iwanski xxx), Mehmet Güven xxx, Yiğit İncedemir xx, Murat Erdoğan xx, Yiğit Gökoğlan xx (Dk. 79 Makukula xx), Simpson xxx, Kahe xx (Dk. 52 Monucho xx) Goller: Dk. 17 (penaltıdan), 60 ve 64 Kamil Grosicki, Dk. 89 Eneramo (Sivasspor), Dk. 52 Simpson, Dk. 75 Hüseyin (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent, 22 Dixon, Dk. 77 Simpson, Dk. 83 Makukula, Dk. 88 Hüseyin (Manisaspor), Dk. 34 Mehmet Nas (Sivasspor)