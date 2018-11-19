Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu

Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna'nın istifası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna, deplasmanda 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında takımı sahaya çıkaran yardımcı antrenör Hakan Keleş getirildi.

Beşiktaş karşısındaki oyun ve alınan galibiyetin de etkisi ile teknik adam arayışlarından vazgeçen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yola devam etme kararı aldı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Keleş'in teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu. Samet Aybaba döneminde kırmızı-beyazlıların teknik ekibi içerisinde yer alan ve 2 yıldır kulüpte çalışmaları sürdüren Keleş'in yardımcı antrenörlük görevlerine ise kulübün eski futbolcularından Mohammed Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Ranga ve Recep Atılgan getirildi.

Yönetimin açıklamasında, "Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivassporumuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.



Hakan Keleş'in ilk etapta sezon sonuna kadar görev yapacağı, başarılı olması halinde ise sözleşmenin uzatılacağı öğrenildi.

Hakan Keleş kimdir?

8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, futbol kariyerine Edirnespor'da başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonraki adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Demir Grup Sivasspor bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.



(DHA)