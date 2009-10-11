Sivasspor'un yeni hocası

Süper Lig takımlarından Sivasspor, anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Muhsin Ertuğral ile, kulüpte düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ertuğral ilk idmanına çıktı

Ertuğral, "En kısa sürede takımı bulunduğu yernden durgun sulara çıkaracağız. otomatikleşmiş bir sistem takımı kurmak istiyoruz" dedi.

Bülent Uygun'un istifası sonrasında Güney Afrika'nın Ajax Cape Town takımını çalıştıran Muhsin Ertuğral ile görüşerek anlaşma sağlayan Sivasspor yönetimi, bugün kente gelen teknik adama imza attırdı. Sivasspor Tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın makam odasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Mecnun Otyakmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, daha önce kulübe katkı sağlayan ve geçen hafta istifa eden Bülent Uygun'a hizmetleri için teşekkür ederek başladı.

Otyakmaz, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Muhsin Ertuğral ile anlaşma sağladıklarını belirterek, "Yeni bir dönem başlıyor. Sevgili Muhsin hocamızla önümüzdeki dönem için sözleşme imzalıyoruz. Hocamızı tercihin sebebi, futbol mantalitemize ve yapımıza uygun olması ve gençlere önem vermesi. Geleceğin Sivasspor'unu en uygun maliyetlerde gerçekleştirecek olmasıdır. Bizim gibi Anadolu kulüplerinin maddi imkanlarını düşünürseniz hocamızın, elindeki portföy ile iyi bir takım kuracağına inanıyoruz. İnşallah iyi hizmletleri olup adını altın harflerle Sivasspor ve Sivas'a yazdıracaktır. Bundan şüphemiz yok. Kendisinden ümitliyiz. Sivasspor'u güzel günler beklediğine inanıyoruz. Hem Sivas hem de hocamızın kariyeri için hayırlı olur diye umut ediyoruz" dedi.

İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Muhsin Ertuğral, "Bülent Hoca'nın yaptığı başarılar ortada. Biraz şanssız olduğunu düşünüyorum. Dün başarılı olan takımın bugün başarısız olmasına anlam veremedim. Şanssız bir dönem geçirdi. İlk kez araba kullanırsanız, zorlanırsınız ama sonra her şey otomatikleşir. İlk etapta arkadaşlarımıza bunu vermemiz gerekiyor. Otomatikleşmiş bir sistem takımı kurmak istiyoruz. Geçen yıl iyi olan takım bu yıl kötü olamaz. Moral ve ilgiye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Biraz daha erken gelebilseydim bu haftaki boş zamanı değerlendirseydim daha iyi olurdu. Başkanın beni uzaklardan bulup getirmesine teşekkür ediyorum. Bize öngörülen düşüncelere en iyi şekilde yardımcı olacağıma inanıyorum. Önemli bir Alman hocanın sözü var. 'Doğrular hep sanhadadır.' Beklentileri en kısa zamanda yerine getirip bu takımı durgun sulara çıkarmak bizim amacımız" diye konuştu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğral, Türkiye'den ilk ciddi teklifi Sivasspor'un yaptığını ifade ederek, "Trabzon'dan ayrılalı 11 yıl oldu. Çeşitli kıtalarda, Avrupa, Asya ve Afrika'da çalıştım. Bazı temaslar olmuştu. Bu ciddiyet ve boyutta bugüne kadar ilgi görmedim. İlk defa hakikaten arzu ederek sıcak yaklaşması beni mutlu etti. Mevcut kulübümle 2 yıllık sözleşmem vardı. Önemli bir kulüptü. Önemli bir kupa finali öncesi bırakıp geldim. Onları yarıda bırakmak zorunda kaldım. Teklife çok sıcak baktım. Sivasspor bir Anadolu takımı olarak, adını Türkiye dışında da duyurdu. İyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Kıl payı şampiyonluğu kaçırmış olması önemli. Her hoca böyle bir ortamda çalışmayı arzu eder. Bir çok hoca alternatife olmasına rağmen beni öngörmeleri beni mutlu etti ve teklifi kabul ettim" şeklinde konuştu.

"Önce takımı görmeliyim"

Şu aşamada transfer konusunda bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Ertuğral, "İlk önce elimizdeki mevcut kadroya bakalım. Kendim takımı görmek istiyorum. Bu dönemde sıkıntı yaşıyorlar ve psikilojik bir baskı ortamı var. Şu anda zaten transfer olmaz. Boş kalan oyuncular belki olabilir. Geçen sezon başarılı olan takımın psikolojik baskı sonucu ümitlerini yitirdiği gözleniyor. Birlikte çalışarak bunu ortadan kaldırabilirsek, ara tranfserde eksiklerimizi yönetimle görüşüceğiz. İlk önce kendim takmımı hissetmek istiyorum. Önce mevcutu görmeliyim. Oynamayanlar ve yabancılar var. Afrikalılar var. Onların ruhunu tanıyan bir teknik direktörüm. Onlarla kaynaşıp Türk futboluna kazandırmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Altyapıya önem verdiğini ve çalıştığı 10 yılda 28 futbolcuyu önemlli liglere kazandırdığını ifade eden Ertuğral, "Kendi altyapımızda, Türk insanımız yeteneklidir ve biraz duygusaldır. Duygusallığı biraz ön plana çıkarmayıp, profiesyonelliğe dönüştürp otomatikleştirirsek zannediyorum çok daha farklı futbol ortamı olabilir. Avrupa'da Türk futbolu ilk 5'e, 6'ya giriyor. Kendi çocuklarımıza neden bu şansı vermeyelim. Afrika denince çok ilkel geliyor. Güney Afrika'da 25 millyon taraftarı olan bir takım çalıştırdım. Fenerbahçe gibi bir camiada sürekli baskıyı hissediyorsunuz. Buna karşın devamlı altyapıdan oyuncular yetiştirip dünya piyasasına sürdük. Takımımız biraz rahata çıkardıktan sonra belirli bir ekole yön vermemez gerekiyor. Önümzdeki dönemde Afrika'dan da oyuncu kazandırmayı da düşünüyoruz" diye konuştu.

Ertuğral, altyapı ile de el ele çalışacaklarını, zaman zaman altyapı antrenörlerinin kendi idmanlarına katılacağını, profesyonel takımı toparladıktan sonra kendisinin de altyapı çlışmalarına bizzat iştirak edeceğini ifade etti.

Daha sonra kendisine 2.5 yıllığına Sivasspor'lu yapan imzayı atan Ertuğral, Sivasspor bayrağı ile poz verdi. Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Hayki Köse ve Ömer Faruk Çınargil de imza töreninde Ertuğral'a çiçek vererek, hayırlı olması dileğinde bulundu. Ertuğral, takımla ilk idmanına akşam saatlerinde çıkacak.