Sivasspor'un teknik direktörü Okan Buruk istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Okan Buruk istifa etti.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Medicana Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol a takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz ile İstanbul'da yaptığı görüşmede istifasını sunmuş, yönetim kurulumuz da yaptığı değerlendirmenin ardından Buruk’un istifasını kabul etmiştir. 104 gün kulübümüzde görev alan değerli Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde de başarılar ve mutluluklar diliyoruz." Bu gelişmenin ardından Medicana Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal'la anlaştı.