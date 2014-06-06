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Spor

Sivasspor'un şike soruşturmasında tercüme hatası

Sivasspor'un savunmasında kaleci Korcan ile menajer Turanlı arasındaki görüşmede ameliyat sözcüğü 'operation' olarak tercüme edilince, şike operasyonu algısı oluşturulduğu belirtildi

06 Haziran 2014 21:37

Adı şikeye karıştığı gerekçesiyle UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılan Sivasspor Kulübü, savunmasında büyük bir yanlışı ortaya çıkardı. UEFA'ya gönderilen tapelerin İngilizcesinin yanlış çevrildiğini ispatlayan kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmaları gerektiğini iddia etti.

Skorer.com'un haberine göre; UEFA Tahkim Kurulu karşısına çıkan Sivasspor, iddianameye konulan kaleci Korcan Çelikay ile Yusuf Turanlı arasındaki görüşmelerde, oyuncunun ameliyatının konuşulduğu tapedeki tıbbi operasyonun 'surgery' olarak değil, 'operation' olarak çevrildiği, bundan dolayı 'şike operasyonu' olarak algılandığına dikkat çekildi. 

Savunmada ayrıca, Korcan'ın maç ayarlama olayına karıştığına inanmadıkları, ancak "şikeye karışmış olsa bile" bunun Sivasspor ile bağdaştırılmasının yanlış olduğuna ifade eden avukatlar, burada kulübe sağlanan bir fayda bulunmadığına vurgu yaptı. Ayrıca Malta ile Norveç arasında oynanan karşılaşmada Maltalı futbolcuların bahis şikesi yaptığını ve UEFA'nın sadece oyuncuları disiplin kuruluna gönderdiği belirtildi. 

Sivasspor'un savunmasındaki en dikkat çekici bölüm de Başkan Mecnun Odyakmaz ile ilgili bölüm oldu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) Fenerbahçe'ye gelen gerekçeli kararı delil olarak sunan kırmızı-beyazlı kulüp, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada maç ayarlama bulunmadığının CAS tarafından da kanıtlandığı ileri sürüldü.

İşte ameliyat diyaloğu 

17.05. 2011 günü 10.57'de Sivas kalecisi Korcan Çelikay, (542xxx12xx) numaralı telefondan Yusuf Turanlı'yı (533xxx09xx) arıyor ve şu ifadeler kullanılıyor: 

Korcan Çelikay: Dün görmemişim abi ya gece yazmışsın da... 
Yusuf Turanlı: Hoca dedim ne düşünüyorsun şu Hakan'ın işi netleşsin dedi ona göre getirteceği yani... Dediğim gibi ha (Gülüyor) rahat ol ameliyatı düşün... Hayırlısı ile ameliyatı da bitirelim ondan sonra tatil yaparsın. 
Korcan Çelikay: Abi zam gelsin zam. 
Yusuf Turanlı: Zam mı harika. Sen rahat ol. Gerisine karışma... 
Ben kimle görüşeyim burada (İlhan Çelikay'ı kastederek) kardeşinle mi?

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