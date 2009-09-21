Sivasspor'un kalesi yıkıldı

Turkcell Süper Lig'de önceki 2 sezonda sahasında çok başarılı bir grafik çizen Sivasspor, bu sezon evinde yaptığı 3 maçta da sahadan yenik ayrılarak, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.İç saha maçlarına göre ligde geçen sezonun iç sahadaki en başarılı, önceki sezonun ise en başarılı 3. takımı olan Sivasspor, bu sezon ise geride kalan 6 haftada hem iç sahada, hem dış sahada çok başarısız bir grafik çizerek, taraftarlarını üzdü.Geçen sezonun lig ikincisi, önceki sezonun lig dördüncüsü olan, ayrıca önceki 2 sezonun ilk yarılarını lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Sivasspor, bu sezon hem evinde, hem de deplasmanda eski başarılı günlerinden uzak bir performans sergileyerek, taraftarlarını ve futbol otoritelerini şaşırttı.Bu sezon şu ana dek 3'ü iç sahada olmak üzere ligde yaptığı 6 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 6. hafta sonunda 1 puan toplayabildi.Geçen sezon evinde yaptığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 42 puanla iç saha puan durumuna göre ligi zirvede tamamlayan, önceki sezon ise 17 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla iç sahadaki en başarılı 3. takım konumunda olan Sivasspor, bu sezon ligde iç sahada yaptığı 3 maçta da sahadan yenik ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.İç sahada Trabzonspor'a 2-1, Diyarbakırspor'a 2-0 ve Bursaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda bu sezon ortaya koyduğu kötü futbol ve aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.Geçen sezon ligde iç sahada 15 maçlık galibiyet serisi yakalayan, evinde tam 370 gün yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak hem evindeki yenilmezlik serisini noktalamıştı, hem de ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğunu Beşiktaş'a kaptırarak, şampiyonluk yarışında yara almıştı.Geçen sezon evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetinin yanı sıra Kayserispor, Ankaraspor ve Beşiktaş ile de berabere kalan Yiğidolar, sezon sonunda ligi Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.Önceki sezon ise evinde 10'u üst üste olmak üzere 13 maçtan galip ayrılan, evindeki 10 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek noktalayan Sivasspor, Fenerbahçe'den başka Galatasaray ve Beşiktaş'a da yenilmiş, Çaykur Rizesspor ile de berabere kalmıştı. Yiğidolar, iç sahadaki bu puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşarak ligi dördüncü sırada tamamlamıştı.