Sivasspor'un her tarafı çalışıyor



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'da, forvet oyuncularının yanı sıra savunma ve orta saha oyuncuları da skora katkı sağlıyor.



Ligde son 5 haftaya, Beşiktaş'ın 1, Trabzonspor'un 7, Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin ise 12 puan önünde, 60 puanla lider olarak giren Sivasspor'da, Trabzonspor galibiyeti orta saha ve savunma oyuncularının skora ne denli önemli katkı sağladığını gözler önüne serdi.



Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor'u gole dönük orta saha oyuncusu Musa Aydın, sağbek Abdurrahman Dereli ve solbek Hayrettin Yerlikaya'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, takım halinde hem ofansif, hem de defansif anlamda başarılı bir futbol sergilediğini futbol kamuoyuna gösterdi.





-SİVASSPOR HEM OFANSTA, HEM DEFANSTA BAŞARILI-



Sergilediği futbolla spor kamuoyunun takdirini kazanan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, geride kalan 29 maçta kalesinde gördüğü 19 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunurken, rakip kalelere attığı 46 golle de 51 gollü Galatasaray, 50 gollü Fenerbahçe ve 48 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en golcü 4. takımı olarak göze çarpıyor.



Ligde son 5 haftaya girilirken şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan Sivasspor'da, hem savunma ve orta saha oyuncuları gol yollarında forvete destek veriyor, hem de forvet oyuncuları savunmayı destekliyor.



-SKORA SAVUNMA VE ORTA SAHADAN KATKI-



Sivasspor'da ligde geride kalan 29 maçta atılan 46 golün 27'sinde forvet, 19'unda ise savunma ve orta saha oyuncularının imzası bulunuyor.



Orta saha oyuncularının 12 golle skora katkıda bulunduğu Sivasspor'da, savunma oyuncuları da 7 gol atarak takımlarının başarısında büyük rol oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, en golcü isim, 13 golle milli oyuncu Mehmet Yıldız olarak göze çarpıyor.



Mehmet'i, 6'şar golle Kamerunlu forvet Herve Germain Tum ve orta saha oyuncusu Musa Aydın takip ediyor. Toplam 13 ayrı futbolcunun ligde gol sevinci yaşadığı Sivasspor'da, futbolcuların performansı şöyle:



Futbolcu Adı Oynadığı Mevki Gol Sayısı

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Mehmet Yıldız Forvet 13

Herve Germain Tum Forvet 6

Musa Aydın Orta Saha 6

Pini Felix Balili Forvet 5

Yannick Kamanan Forvet 3

Sezer Badur Orta Saha 3

Mohammed Ali Kurtuluş Orta Saha 2

Murat Sözgelmez Savunma (Stoper-Sağbek) 2

Abdurrahman Dereli Savunma (Sağbek) 2

Hayrettin Yerlikaya Savunma (Solbek) 1

Sedat Bayrak Savunma (Stoper) 1

Fabio Da Silva Bilica Savunma (Stoper) 1

İbrahim Dağaşan Orta Saha 1

