-SİVASSPOR'UN HAKEM TEPKİSİ SÜRÜYOR SİVAS (A.A) - 29.08.2010 - Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, ''Cüneyt Çakır tüm takdir haklarını Bursaspor'a kullanmış, fevkalade güzel futbol oynayan takımımızın mağlubiyetinde başrol oynamıştır'' dedi. Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemleri eleştirmek gibi bir alışkanlıkları ve prensipleri olmadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Ancak dün 4 Eylül Stadyumu'nda öyle bir hakem vardi ki ilk yarıyı 3-0 önde bitirmemiz gerekirken, FIFA kokartlı bir hakemin aleni katliamına tanıklık ettik. İkinci yarıda ise hakemin yine ters kararları devam edince ister istemez bizim oyuncularımız üzerinde bunun psikolojik etkisi oldu. Ve Ertuğrul Sağlam, Sercan ve Insua'yı oyuna alarak, bizden iyi hamle yapınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Netice olarak Bursaspor'u tebrik ediyoruz. Ama sezonun başı olması itibariyle MHK'yı da iyi niyetli olarak uyarıyoruz. Çünkü FIFA kokartı taşıyan bir hakemin yönettiği maçın ilk yarısını lütfen izlesinler ve seyircimizi ilk defa çileden çıkarmayı beceren Cüneyt Çakır'ı vicdanen değerlendirsinler. Cüneyt Çakır maçın geneline objektif olarak baktığımızda olanların vicdanlarını kanatacak bir yönetim tarzı göstererek, tüm takdir haklarını Bursaspor'a kullanmış, fevkalade güzel futbol oynayan takımımızın mağlubiyetinde başrol oynamıştır.''