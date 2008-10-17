T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivasspor'un gözü liderlikte

Fortis Türkiye Kupası'nda (C) Grubu'nda mücadele edecek olan Sivasspor'un basın sözcüsü Fikret Ünsal, ''Tüm gücümüzle çalışıp bu gruptan birinci olarak &

17 Ekim 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası'nda (C) Grubu'nda mücadele edecek olan Sivasspor'un basın sözcüsü Fikret Ünsal, ''Tüm gücümüzle çalışıp bu gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz'' dedi.


Fikret Ünsal, yaptığı açıklamada, Sivasspor'un Fortis Türkiye Kupası'ndaki grubunun zor gruplardan biri olduğunu söyledi. Grupta en ciddi gördükleri rakiplerin başında Alanyaspor'un geldiğini ifade eden Ünsal, ''Bize çok ters gelen bir takım. Manisaspor da iyi bir takım ve şu anda iyi durumda. Birinci ligdekiler zaten iyi takımlar'' diye konuştu.

Grupta ikinci ligdeki takımların bile kendilerini zorlayacak durumda olduğunu anlatan Ünsal, ''Tüm gücümüzle çalışıp bu gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bu yıl artık kupaya asılacağız. Final oynamak istiyoruz'' diye konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak olduğunu belirterek, ''Geçen sezonlarda kupadaki başarısızlığımızı bu sezon yapmayacak ve ligde olduğu gibi kupada da Sivasspor adını en üst sıralara taşımaya çalışacağız. Hedefimizde final var'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24