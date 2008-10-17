Sivasspor'un gözü liderlikte



Fortis Türkiye Kupası'nda (C) Grubu'nda mücadele edecek olan Sivasspor'un basın sözcüsü Fikret Ünsal, ''Tüm gücümüzle çalışıp bu gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz'' dedi.





Fikret Ünsal, yaptığı açıklamada, Sivasspor'un Fortis Türkiye Kupası'ndaki grubunun zor gruplardan biri olduğunu söyledi. Grupta en ciddi gördükleri rakiplerin başında Alanyaspor'un geldiğini ifade eden Ünsal, ''Bize çok ters gelen bir takım. Manisaspor da iyi bir takım ve şu anda iyi durumda. Birinci ligdekiler zaten iyi takımlar'' diye konuştu.



Grupta ikinci ligdeki takımların bile kendilerini zorlayacak durumda olduğunu anlatan Ünsal, ''Tüm gücümüzle çalışıp bu gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bu yıl artık kupaya asılacağız. Final oynamak istiyoruz'' diye konuştu.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak olduğunu belirterek, ''Geçen sezonlarda kupadaki başarısızlığımızı bu sezon yapmayacak ve ligde olduğu gibi kupada da Sivasspor adını en üst sıralara taşımaya çalışacağız. Hedefimizde final var'' dedi.



