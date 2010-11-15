-SİVASSPOR'UN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR SİVAS (A.A) - 15.11.2010 - Ligde bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Sivasspor, lig sonuncusu Kasımpaşa'ya da yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi. Bu sezon ligde sadece ilk hafta Galatasaray'ı mağlup eden Sivasspor, Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 yenilerek hem kötü gidişatını sürdürdü, hem de düşme potasından kurtulma mücadelesindeki rakibine önemli bir 3 puan kaptırdı. Bu mağlubiyetle Sivasspor 7 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 6'ya yükselterek Sivasspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Ligin 9. haftasında Bucaspor ile iç sahada 1-1 berabere kaldıktan sonra çıktığı 3 maçtan da yenik ayrılan Sivasspor, aldığı bu mağlubiyetlerle taraftarını üzdü. Sivasspor, 13. haftada sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. -GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI- Kasımpaşa maçından da yenik ayrılan Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Ligde bu sezon tek galibiyetini ilk hafta 14 Ağustos'ta Galatasaray'a karşı iç sahada 2-1'lik skorla elde eden Sivasspor, Galatasaray maçından bugüne dek geçen 93 günlük sürede ligde galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray galibiyetinin ardından Medical Park Antalyaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Bucaspor ile berabere kalan Sivasspor, Bursaspor, Trabzonspor, Manisaspor, Kayserispor, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kasımpaşa'ya yenildi. -DEPLASMANDA 14 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET- Kasımpaşa yenilgisiyle Sivasspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti de geçen sezon ile birlikte 14 maçı çıktı. Ligde dış saha en son galibiyetini 19 Aralık 2009'da Ankara'da Ankaragücü'ne karşı 3-2'lik skorla alan Sivasspor, bu maçın ardından bugüne dek geçen 331 günde ligde çıktığı 14 deplasman maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 17. haftasındaki Ankaragücü galibiyetinin ardından çıktığı 14 deplasman karşılaşmasında 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı. -ÇALIMBAY DA DÜŞÜŞÜ ÖNLEYEMEDİ- Bu sezon lige Galatasaray galibiyetiyle başlayan, ancak bu maçın ardından adeta düşüşe geçen Sivasspor'daki performans düşüklüğüne, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay da şu ana dek çözüm üretemedi. Ligin ilk 9 haftasında teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alan Sivasspor, Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta da sahadan yenik ayrıldı.