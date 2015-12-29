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Spor

Sivasspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe liderlik iddiasını ikinci yarıya taşıdı

Lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, 3. sıradaki Galatasaray'la puan farkını 10'a çıkardı

29 Aralık 2015 00:06

Spor Toto Süper Lig 2015-2016 Hasan Doğan Sezonu 17. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Medicana Sivasspor'u 2 - 1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 2. sırada tamamladı. Medicana Sivasspor da 14 puanla 15. sırada kaldı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Robin van Persie ve 77. dakikada Simon Kjaer kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

 

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı

 

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Diego, Markovic, Volkan Şen, Van Persie

Medicana Sivasspor: Setkus, Cicinho, Boye, İbrahim, Erkan, Kone, Yiğit, Burhan, Aatif, Beykan, Eneramo

 

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