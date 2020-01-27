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Spor

Sivassporlu yıldız isyan etti: Hakemler bizi tersliyor

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi

27 Ocak 2020 23:05

Demir Grup Sivasspor'un Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, hakemlerin tarafından terslendiklerini dile getirdi.

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuğu Çaykur Rizespor’la 90+3’te Yasin Öztekin’in golüyle 1-1 berabere kaldı.

"Hakemlerimiz çok garip"

Mert Hakan Yandaş şunları söyledi: "Türkiye’de iyi futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek üç dakika yatıyor, dört dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar.

Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız."

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