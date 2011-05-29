-SİVASSPOR'DA OTYAKMAZ YENİDEN BAŞKAN SİVAS (A.A) - 28.05.2011 - Sivasspor Kulübü Başkanlığına Mecnun Otyakmaz yeniden seçildi. Otyakmaz, Sivas İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda faaliyet raporunu okuduktan sonra yaptığı konuşmada, delegelerin güvenine layık olmanın ve bu sorumluluğun üstesinden gelmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Daha önceki dönemde 20 yönetim kurulu üyeleri olduğunu, bu dönemde yaptıkları tüzük değişikliğiyle bu sayıyı 14'e düşürdüklerini belirten Otyakmaz, ''Bundan önceki 11 arkadaşımızla yolumuza devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar yeni dönemde çeşitli vesilelerle görev alamayacaklar. Onların yerine 3 yeni arkadaşımız söz konusu. Bizi bu onura layık gördüğünüz için hepimize ayrı ayrı saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Mahcup olmadan çalışacağıma da söz veriyorum'' dedi. Sivas Valisi Ali Kolat ise ligde şampiyonun belirlendiği Sivasspor-Fenerbahçe maçına değinerek, ''Seyirciler iyi duygularla, iyi intibalarla ayrıldılar. Sivas'ın gerçek yüzünü, hoşgörüsünü, sevgisini gördüler. Sivas'ın dışarıda bilinen bir yüzü var maalesef. Ama giderek bunun çok aşıldığını görüyoruz. Bunda da Sivasspor'un çok büyük katkısı olmuştur'' diye konuştu. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançonun ibrasından sonra tahmini bütçe okundu. Kırmızı-beyazlı ekibin 2011-2012 futbol sezonundaki tahmini bütçesinin 35 milyon lira olduğu belirtildi. Mecnun Otyakmaz'ın başkanlığında tek liste ile gidilen genel kurulda, konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamaya katılan bütün delegelerin oyunu alan mevcut başkan Mecnun Otyakmaz, yeniden başkanlığa seçildi. Mecnun Otyakmaz'ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde Erdal Yılmaz, Halit Yazıcı ve Erdoğan Bozatlı'dan oluşan 3 yeni isim de yer aldı. Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: ''Ahmet Çelebi, Ekrem Munar, Erdal Sarılar, Erdal Yılmaz, Erdoğan Bozatlı, Faruk Taşseten, Halit Yazıcı, Hayrettin Yıldırım, Hüsnü Eken, Mehmet Ali Topal, Mehmet Oflaz, Murat Şahin, Ömer Sepet, Uğur Akkuş.'' Genel kurula Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çınargil, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Arslan, Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da katıldı.