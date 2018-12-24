Sivasspor'dan Robinho açıklaması

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, son dönemde adından söz ettiren Brezilyalı futbolcuları Robinho'nun takımda kalması için çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Sporx'e konuşan Otyakmaz, "Biz Robinho'yu bırakmak istemiyoruz. O da buradan memnun. Biz onunla sözleşme uzatmak istiyoruz. Kulüplerin Robinho ile ilgilenmesi doğal. Fakat bize gelen resmi bir teklif şu ana kadar olmadı" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızına dair Başakşehir başta olmak üzere birçok takımın talip olduğu iddia edilmişti.