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Spor

Sivasspor'dan büyük hata

Trabzon-Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı durumu ortaya çıkaran kırmızı-beyazlı ekibin, bu sezon 3. haftada aynı hatayı yaptığı belirlendi. Sivasspor hükmen

22 Eylül 2008 03:00

Trabzon-Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı durumu ortaya çıkaran kırmızı-beyazlı ekibin, bu sezon 3. haftada aynı hatayı yaptığı belirlendi. Sivasspor hükmen mağlup ilan edilebilir

Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı eylemi ortaya çıkaran Sivasspor bu kez aynı akıbete uğradı.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin üçüncü haftasında sahasındaki Bursaspor maçında 1986 doğumlu ve kulübe en az iki yıldır tescilli bir profesyonel futbolcuya 18 kişilik isim listesinde yer vermediği saptandı. Futbol Federasyonu Bilgi İşlem Ünitesi tarafından ortaya çıkarılan olay sonrası söz konusu maçın hukuk kurulu tarafından incelemeye alınacağı büyük bir olasılıkla sonucunun Bursaspor’un lehine 3-0 olarak değiştirileceği ileri sürüldü.

Sivas’ın 3-1 kazandığı maçta 18 kişilik kadrosuna aldığı 26 Mayıs 1988 doğumlu İzzet Affetmez’in yaş uygunluğu olmasına rağmen geçen sezonun tamamının Üsküdar Anadoluspor’da kiralık geçirmesinin ligler statüsünün “oyuncuların uygunluğu” başlıklı maddesine aykırı olduğu öğrenildi.

Federasyon, 5 günlük itiraz süreci içinde başvurusu olmamasına karşın aykırılığın incelendikten sonra son kararın yönetim kurulu tarafından verileceğini açıkladı. Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, İzzet Affetmez’le 20 Ağustos 2007’de değil, 10 Şubat 2006’da sözleşme yaptıklarını iddia etti. Ünsal, Bursaspor maçından önce Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Müdürü Sadık Balcı’dan, İzzet Affetmez için onay aldıklarını da söyledi.

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