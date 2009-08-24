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Spor

Sivasspor'dan 1 maçlık transfer!

Shakhtar maçında ilk 11'de forma giyen Hamer Bouazza, takıma alışamadığını belirterek, Sivas'ı terketti.

24 Ağustos 2009 03:00


Sivasspor'un Fulham'dan transfer ettiği ve Shakhtar maçında ilk 11'de forma giyen Hamer Bouazza, takıma alışamadığını belirterek, Sivas'ı terketti.

Sivasspor'un yeni transferi Hamer Bouazza'nın kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldığı bildirildi.

Sivasspor'un İngiltere Premier Ligi takımlarından Fulham'dan geçen hafta transfer ettiği Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Hamer Bouazza'nın, ''şehre alışamadığını'' gerekçe göstererek takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Aldığı peşinatı kulübe iade ettiği belirtilen 24 yaşındaki Bouazza'nın, eşyalarını toplayarak kentten ayrıldığı bildirildi.

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