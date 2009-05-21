Sivasspor'da Uygun'dan ciddiyet uyarısı

65 puanlı lider Beşiktaş'ın ardından 63 puanla ikinci sırada yer alan Sivasspor, kendi evindeki son resmi maçında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça iddialı hazırlanıyor.



İki günden bu yana basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, teknik direktör Bülent Uygun'un, rakibi ciddiye alarak 90 dakika boyunca mücadelelerini sürdürmeleri konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.



Sahasında bu sezon sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Sivasspor, bu sezonki son maçında taraftarına 3 puan hediye etmek ve ligin son haftasına şampiyonluk şansını sürdürerek girmek istiyor. Sivassporlu taraftarların da pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. Satışa sunulan biletlere taraftarların ilgi göstermeye başladığı öğrenildi.



Sivasspor'a ödül



Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından düzenlenen ``Bilişim Günleri 2009'' programı kapsamında öğrenciler arasında yapılan ankette Sivasspor yılın takımı seçildi. Bugün gerçekleştirilen programda Sivasspor'a ödülünü Vali Yardımcısı Kemal Şahin ve CÜ Rektörü Prof.Dr. İlyas Dökmetaş verdi. Ödülü Sivasspor adına Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz aldı.

